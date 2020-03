Neu: CSR NEWS Webinare zur gesellschaftlichen Verantwortung

Berlin (csr-news) – In der aktuellen Situation entfallen zahlreiche Präsenzveranstaltungen. Andererseits öffnen sich für manche in der erzwungenen Entschleunigung neue Zeitfenster. Das Fachportal CSR NEWS bietet deshalb Webinare zu Themen der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Den Auftakt bilden folgende Veranstaltungen:

Webinar: Eine SDG-basierte Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln

Datum: 26.3., 11.00 h – 12.00 h

Referentin: Sarah Lechner, Sr. Consultant für den Bereich Zukunftsfähigkeit/Nachhaltigkeit bei der iCONDU GmbH

In der aktuellen Krisensituation stellt sich einmal mehr die Frage, wie Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens sichern können. Die Herausforderungen zum Klimaschutz oder die Problematik des Corona-Virus sind äußerst komplexe Themen, die es dabei in geeigneter Weise zu berücksichtigen gilt. Hilfestellung bietet das Zielsystem der Sustainable Development Goals (SDG) der UN. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Methode des Systemdenkens Ihre individuelle SDG-basierte Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln können.

Webinar: Wie hilft Systemdenken beim Management komplexer Projekte?

Datum: 02.04.20, 14.00 h – 15.00 h

Referent: Dr. Michael Holzner, Geschäftsführer und Gründer der iCONDU GmbH

IT-Projekte, Projekte im Bereich Nachhaltigkeit oder große Forschungsprojekte sind häufig sehr komplex. Die Projektleiter müssen verschiedene Stakeholder mit zuweilen stark divergierenden Interessen, unterschiedliche Abteilungen oder gar konkurrierende Unternehmen für die Projektziele gewinnen, koordinieren und steuern. Keine leichte Aufgabe, zumal meist geeignetes Werkzeug fehlt, um ein gemeinsames, von allen getragenes Zielverständnis zu entwickeln und anhand dessen den Beitrag einzelner Arbeitspakete zur Zielerreichung zu bewerten. Lernen Sie in diesem Webinar, wie Sie mit der Methode des Systemdenkens co-kreativ mit allen Stakeholdern ein gemeinsames Zielsystem entwickeln und für die Projektplanung und -steuerung einsetzen können.

Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag in Höhe von jeweils 10.- EUR erhoben. (Mitglieder unseres Trägervereins Unternehmen Verantwortung Gesellschaft e.V. nehmen kostenlos teil.)

In CSR NEWS-Webinaren berichten Experten zu Nachhaltigkeitsthemen und stehen für den Dialog mit den Teilnehmenden zur Verfügung. Moderiert werden die Veranstaltungen von der CSR NEWS-Redaktion.

