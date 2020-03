Nachhaltigkeit zielsicher steuern

Kostenloses Webinar am 2. April 2020

Berlin (csr-partner) – Für die Bewertung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Handlungsfeldern Ihres Unternehmens ist eine zuverlässige Plattform mit allen Kenndaten und Aufgaben des Nachhaltigkeitsmanagements unabdingbar. Mit dem Software-Modul Quentic Nachhaltigkeit erreichen Sie Ihre Ziele schnell und komfortabel!

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar am 02.04.2020 um 10 Uhr teil und erleben Sie, wie Sie Ihre individuellen Nachhaltigkeitsaspekte bestimmen sowie standardisierte Indikatoren, z. B. nach GRI, einbinden können. Planen Sie Reporting-Aufgaben zentral und ermöglichen Sie allen Kollegen die flexible Übermittlung ihrer Kenndaten. Umfassende Auswertungen in ansprechender Form bilden eine solide Grundlage für die abschließende Berichterstellung.

Webinarinhalte

Definition von Nachhaltigkeitsindikatoren

Standardisierte Indikatorenkataloge, z. B. nach GRI

Übersichtlicher Reporting-Plan

Automatische Berechnung komplexer Kennzahlen

Vielfältige Optionen zur Datenvalidierung

Umfassende Auswertungen zu sämtlichen Indikatoren

Wir freuen uns darauf, Sie als Teilnehmer des Webinars begrüßen zu dürfen – unverbindlich und kostenlos!