Lösungen ohne Lohneinbußen finden

Berlin (AFP) – Vor den bundesweiten Schul- und Kitaschließungen ab Montag hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) pragmatische Lösungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit Kindern angemahnt. Er appelliere “dringend” an die Arbeitgeber, gemeinsam mit ihren Beschäftigten unbürokratische Lösungen zu finden, die nicht zu Lohneinbußen führten, erklärte Heil am Sonntag.

Ab Montag schließen in fast ganz Deutschland die Schulen und Kitas. Thüringen und Baden-Württemberg beginnen am Dienstag mit den Maßnahmen, Brandenburgs Schulen sollen am Mittwoch schließen. Vielerorts soll es in den Einrichtungen eine Notfallbetreuung geben, etwa in Hessen, Sachsen oder Berlin. Diese wird für Kinder angeboten, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Polizei, Justiz oder Feuerwehr.

Heil rief die Arbeitgeber auf, die Möglichkeiten der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall “großzügig auszugestalten”. Zumindest in der ersten Woche der Schul- und Kitaschließungen sollte aufgrund der Betreuung von Kindern keine Lohnminderung erfolgen. Wo dies möglich sei, könnten auch Homeoffice-Lösungen oder flexible Arbeitszeitregelungen dazu beitragen, die aktuelle Situation zu bewältigen.

Das Bundesarbeitsministerium prüfe derzeit “intensiv Wege, wie unzumutbare Lohneinbußen im Falle zwingend notwendiger Kinderbetreuung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermieden werden können”. Heil kündigte an, er werde gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für kommenden Mittwoch die Sozialpartner einladen, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Nach der Ankündigung eines “unbegrenzten” Schutzschildes für die Wirtschaft am Freitag hob Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hervor, er sehe die deutsche Banken- und Finanzwirtschaft nicht durch die Coronavirus-Krise gefährdet. “Die Banken sind eindeutig stabiler als vor zehn Jahren”, sagte er der “Augsburger Allgemeinen”.