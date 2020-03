Werte im Wandel oder Wandel ohne Wert(e)

Ulm (csr-partner) – Grundsätzlich: Werte im Leben eines Menschen sind sehr wichtig. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir Werte hochhalten, Ziele verfolgen oder Dinge wertschätzen. Sie sind jedoch einem ständigen Wandel unterzogen. So sind Einstellungen, die noch vor einigen Jahren als wichtig galten, heute oftmals nicht mehr relevant.

Das Werteforum widmet sich diesem Thema. An welchen Werten orientieren wir uns? Welche Werte wandeln sich und was gewinnt oder verliert an Bedeutung? Wie passen Werte in unsere heutige schnelllebige Zeit. Wir stellen uns diesen Fragen und betrachten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven.

