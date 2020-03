Drei von vier Frauen in Deutschland sind erwerbstätig

Wiesbaden (AFP) – Drei von vier Frauen in Deutschland zwischen 20 und 64 Jahren haben im Jahr 2018 einen bezahlten Job ausgeübt. Der Anteil erwerbstätiger Frauen sei von 68 Prozent im Jahr 2008 auf 76 Prozent im Jahr 2018 gestiegen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Nach Schweden mit 80 Prozent und Litauen mit 77 Prozent hatte Deutschland damit die dritthöchste Erwerbstätigenquote von Frauen in der EU.

Dieser Anstieg trage zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen bei, wie die Statistiker hervorhoben: 2018 konnten demnach 68 Prozent ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigener Berufstätigkeit bestreiten, 2008 waren es 59 Prozent gewesen. Bei den Männern lag dieser Anteil 2018 bei 81 Prozent.

Fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen hierzulande (47 Prozent) arbeitet in Teilzeit, bei den Männern war es dagegen nur jeder elfte (neun Prozent). Der Anteil der erwerbstätigen Männer in Deutschland lag demnach 2018 bei 84 Prozent, vier Prozentpunkte höher als 2008.