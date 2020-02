Equal Care Day: Aufwertung von Pflege- und Familienarbeit zum

Berlin (AFP) – Sozialverbände, Gewerkschaften und Politiker haben die Aufwertung von Pflege- und Familienarbeit gefordert. “Es sind in Deutschland hauptsächlich Frauen, die sich um andere kümmern”, erklärte Caritas-Präsident Peter Neher am Freitag. Das sei aber “mitnichten eine rein private Angelegenheit”, zumal es gravierende Folgen für die soziale Absicherung habe. Verdi-Chef Frank Werneke forderte: “Sorgearbeit muss aufgewertet und besser entlohnt werden.” Der Sozialverband SoVD rief dazu auf, die Bundesratsinitiative des Landes Berlin für ein Familienpflegegeld zu unterstützen.

Die Initiative Equal Care Day setzt sich seit 2016 für mehr Wertschätzung, eine gerechte Rollenverteilung und eine faire Bezahlung von Fürsorge-Arbeit ein. Der diesjährige Aktionstag ist am Samstag.

Es gehe um das “immens große gesellschaftliche Gefälle bei der Verteilung, Wertschätzung und Entlohnung von Sorgearbeit”, erklärte die Gewerkschaft Verdi. Frauen verrichteten immer noch zu einem weitaus größeren Teil als Männer nicht-bezahlte Sorgearbeit wie Pflege und Betreuung von Kindern oder Angehörigen sowie Arbeiten im Haushalt.

In der beruflichen Care-Arbeit arbeiten zu über 80 Prozent Frauen, etwa in Kitas, Grundschulen, in der Pflege oder Reinigung. “Es sind Bereiche, in denen weitaus schlechter bezahlt wird als etwa in der männlich geprägten Industriearbeit”, so Werneke. “Altersarmut ist damit vorprogrammiert.”

Dass Frauen im Durchschnitt viermal so viel Erziehungsarbeit, Pflege von Angehörigen und Haushaltsführung leisten habe Folgen für ihre soziale Absicherung, erklärte die Caritas. “Erwerbsunterbrechungen und familienbedingte Teilzeitbeschäftigung führen zu geringen Lebenserwerbseinkommen, begründen geringe eigenständige Renten und sind weiter ein Risikofaktor für Altersarmut.”

SoVD-Präsident Adolf Bauer erklärte: “Nach wie vor sind es Frauen, die den Hauptanteil bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit leisten.” Der “Lohn” dieses Einsatzes sei “viel zu oft ein Alterseinkommen unterhalb der Armutsschwelle”. Professionelle Pflegearbeit müsse fairer entlohnt “und private Pflege in höherem Maße paritätisch verteilt” werden. “Insbesondere unbezahlte Sorgearbeit ist dringend aufzuwerten”, forderte Bauer.

Der Sozialverband VdK forderte den verstärkten Ausbau der Kinderbetreuung auch zu Randzeiten, eine Lohnersatzleistung bei Pflege analog dem Elterngeld,die Anpassung der Erwerbsarbeitszeit bei familiärer Belastung, ein Rückkehrrecht in Vollzeit sowie die Förderung familiengerechter Arbeitszeiten und von mobilem Arbeiten.

Die Sorge- und Pflegezeiten müssten bei der Rentenberechnung stärker berücksichtigt werden, forderte der Sozialverband Diakonie. Die kleinen Schritte der Verbesserung in den letzten Jahren reichten bei weitem nicht aus.

Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Katja Dörner und Kordula Schulz-Asche erklärten, die unbezahlte Arbeitszeit in der Gesellschaft sei “extrem unfair verteilt”. Ohne die Arbeit, “die überwiegend Frauen scheinbar nebenher erledigen”, könnte die gesamte Gesellschaft und auch die Wirtschaft nicht funktionieren. Gebraucht werde eine “faire Verteilung der Sorgearbeit”.

Die Linken-Abgeordneten Doris Achelwilm und Pia Zimmermann erklärten: “Arbeit und Zeit gerecht zu verteilen ist eine der dringlichsten Aufgaben der Politik.” Durch die ungleiche Verteilung zu Lasten der Frauen müssten diese im Erwerbsleben zurückstecken und hätten schlechtere Einkommen, Aufstiegschancen und Rentenaussichten.