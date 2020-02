Europas Unternehmen geben zu wenig für Klimaschutz aus

Paris (AFP) – Die europäischen Unternehmen geben nach einer Studie zu wenig für den Klimaschutz aus. Rund 900 börsennotierte Firmen hätten zuletzt insgesamt rund 124 Milliarden Euro in den Kampf gegen den Treibhauseffekt investiert, hieß es in einer am Dienstag in Paris vorgestellten Untersuchung der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project (CDP). Um das von der EU beschlossene Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, seien aber doppelt so hohe Ausgaben nötig.

Der Studie zufolge flossen im vergangenen Jahr in Europa rund 59 Milliarden Euro in Technologien zur Vermeidung von Kohlendioxid (CO2). Rund 65 Milliarden Euro waren für Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Die höchsten Investitionen für den Klimaschutz haben danach deutsche Unternehmen mit insgesamt gut 44 Milliarden Euro. Dies entspricht laut der Studie 36 Prozent der Gesamtausgaben in Europa. Danach folgen Spanien, Italien und Frankreich.

Am meisten geben demnach Verkehrs-, Energie- und Baustofffirmen für die CO2-Vermeidung aus. Diese Sektoren stehen allerdings auch für rund 80 Prozent der europäischen Emissionen.

Die Studie >> als PDF zum Download