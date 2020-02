Bill Gates Öko-Investmentfonds finanziert Lilac Solutions

Microsoft-Gründer investiert in US-Startup zur umweltfreundlichen Lithium-Förderung

New York (AFP) – Bill Gates finanziert mit seinem Investmentfonds Breakthrough Energy Ventures das US-Startup Lilac Solutions, das Technologien zur umweltfreundlicheren Förderung von Lithium entwickelt. Der von Gates gegründete und geleitete Fonds mit einem Fokus auf erneuerbare Energien sei einer von mehreren Großinvestoren, die insgesamt 20 Millionen Dollar (18,5 Millionen Euro) in das junge Unternehmen gesteckt hätten, teilte Lilac Solutions am Donnerstag mit.

Lilac Solutions will die ökologisch problematische Gewinnung von Lithium revolutionieren. Bislang werden bei der Lithium-Förderung riesige Mengen von unterirdischem Salzwasser aus dem Boden gepumpt. Das kalifornische Startup will diesen aufwendigen Prozess mit neuen Technologien günstiger, effizienter und umweltschonender machen.

Lithium gilt als Wachstumsmarkt. Das Metall wird für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien benötigt, die in Elektroautos verbaut werden. Am Fonds Breakthrough Energy Ventures, gegründet Ende 2016, sind unter anderen auch Amazon-Gründer Jeff Bezos, US-Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg oder Virgin-Gründer Richard Branson beteiligt.