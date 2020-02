“Beyond Mobility” – Neue Perspektiven für die Mobilitätswende

Beim Netzwerktreffen am 25. und 26. März in Hamburg wird “Beyond Mobility” erlebbar.

Hamburg (Partnermeldung) – In der Metropole Hamburg sind neue Mobilitätsdienste und die digitale Vernetzung allgegenwärtig. Welche alternativen Trends und Chancen entstehen dabei für Unternehmen, bei denen bislang vor allem das Firmenauto für Flexibilität und Erreichbarkeit steht? Welche neuen Perspektiven und Wege können integriert werden, um Mehrwerte für Mitarbeiter zu schaffen? Wer in Zukunft attraktive Mitarbeitermobilität bieten will, sollte über den Tellerrand des eigenen Unternehmens schauen und sich von Trends und Erfahrungen anderer inspirieren lassen. Eine attraktive und nachhaltige Mobilitätswende erfordert, das eigene Verhalten und Denken neu zu betrachten und verschiedenste Akteure für eine effiziente Umsetzung zu gewinnen.

Durch Cross Innovation by driversity werden wir gemeinsam die Perspektiven wechseln. In der Vernetzung der Unternehmen und Selbstständigen aus der Kreativwirtschaft und anderen Branchen liegt heute der Schlüssel zu Veränderung und Fortschritt. Beim Netzwerktreffen in Hamburg wird “Beyond Mobility” erlebbar.

Wir freuen uns auf Dich!

Wann?

25. März 2020 12.00 – 18.30 Uhr 19.00 Uhr get thogether 26. März 2020 09.00 – 15.00 Uhr

Wo?

GLS Bank Hamburg, Düsternstraße 10, 20355 Hamburg

Anmeldung & weitere Infos >>hier