CSR NEWS-ticker

Venro: Bildung als Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung

Bildung ist ein Schlüssel, um Armut zu überwinden, den Klimawandel zu stoppen und eine gerechtere Gesellschaft zu verwirklichen. Zum internationalen Tag der Bildung betont VENRO deren Bedeutung für die Erreichung der Agenda 2030. Im Mai lädt der Verband zum internationalen Kongress, um das neue UNESCO-Bildungsprogramm „ESD for 2030“ aus zivilgesellschaftlicher Sicht zu diskutieren. >> Weitere informationen zu der Veranstaltung

Nominierte für CSR-Preis der Bundesregierung stehen fest

Die Experten-Jury unter Vorsitz von Staatssekretär Björn Böhning hat entschieden: Insgesamt 25 Unternehmen sind offiziell für den Corporate-Social-Responsibility-Preis der Bundesregierung 2020, kurz CSR-Preis, nominiert. Auf Grundlage der Selbstauskünfte der Unternehmen in der Management-Befragung wurden am 21. Januar in drei Größenkategorien und für die Sonderpreise „CSR und Digitalisierung“ und „Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement“ je fünf Unternehmen ausgewählt. Insgesamt sind 168 Bewerbungen eingereicht worden – mehr als 80 Prozent kamen von Unternehmen, die sich erstmals um den Preis bemühen. >> Die Nominierten

SanLucar publiziert zu seinem Programm „Dreams“

Unter dem Namen “Dreams Magazin” bringt SanLucar anlässlich der Fruit Logistica vom 5. bis 7. Februar in Berlin eine besondere Publikation heraus: Mit einer emotionalen Gestaltung zeigt das neue Magazin die Sozial- und Umweltprojekte der Premiummarke für Obst und Gemüse. Im Rahmen des Programms zur Unternehmensverantwortung „Dreams“ konzentriert sich SanLucar auf lokale Projekte, die den Gemeinden in Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, Südafrika, Tunesien, Ecuador und Costa Rica einen unmittelbaren Nutzen bringen. Deutsche Kunden unterstützen die Dreams-Projekte mit der Gründung des Fördervereins “Träume werden wahr e.V. >> Weitere Informationen

Dialogforum 2020: Sport.Outdoor – Verantwortung für Natur, Umwelt und Gesellschaft

Termindauer & Ort: 13. März 2020, 11-17 Uhr

Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland treiben wöchentlich Sport im Freien. Dabei liegt es im Eigeninteresse des Natursports, die Umwelt zu schonen und zu schützen. Doch seine zunehmende Beliebtheit und konsumorientierte Ausrichtung bringen neue Herausforderungen für die Umwelt mit sich. Nachdem wir bereits 2017 die zentralen Problemfelder für mehr Nachhaltigkeit im Sport identifiziert haben, wollen wir in unserem diesjährigen Dialogforum konkrete Lösungsansätze ermitteln und vorantreiben – gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, Sportverbänden und -vereinen sowie Akteuren aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft. >> Melden Sie sich hier an.

