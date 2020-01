Scholz & Friends Reputation bietet Unternehmen umfassende strategische Beratung in der Positionierung zu Unternehmensverantwortung (CR/CSR) und Nachhaltigkeit an. Die Konzeption und Umsetzung von CR-Maßnahmen, Stakeholder-Management sowie Nachhaltigkeitskommunikation insbesondere in Form von CR-Reports und Nachhaltigkeitsmarketing ergänzen das Portfolio.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen CR/ PR Consultant (m/w/d) in Vollzeit, der als Spezialist für die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen diese Themen in den öffentlichen Diskurs bringt – und einen echten Friend.

DAUER: Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet. Eine Fortführung des Anstellungsverhältnisses wird von uns angestrebt. Bei der Auswahl werden auch Diversity- Aspekte berücksichtigt.

NÄCHSTE EINSTIEGSMÖGLICHKEIT: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

BEWERBUNGSSCHLUSS: 09.02.2020

IHRE AUFGABEN:

Die inhaltlichen Schnittstellen zwischen CR/ Nachhaltigkeit und politischer Kommunikation in unserem Agenturumfeld gestalten

Eine beauftragte Kampagne für ein deutsches Bundesministerium gestalten

Glaubwürdige Kommunikationskonzepte rund um Nachhaltigkeit für unsere Kunden entwickeln

Ansätze zu Medien- und PR-Arbeit sowie Online-Redaktion einschließlich Social Media-Kommunikation umsetzen

Kundenprojekte eigenverantwortlich und im direkten Kontakt verantworten

Sich in das Team einer der profiliertesten CR-Beratungen in Deutschland einbringen

Täglich neuen Herausforderungen in einem dynamischen Agenturumfeld begegnen

IHR PROFIL:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-/ Politik-/ Medien-/ Kulturwissenschaften oder ein Nachhaltigkeitsstudium mit begleitendem Kommunikationsschwerpunkt, wahlweise eine entsprechende Berufsausbildung

Erste Erfahrungen im Unternehmensumfeld bzw. Praxis in der Kommunikationsberatung oder in der Öffentlichkeitsarbeit einer Organisation (z.B. Volontariat) wünschenswert

Freude an politischen und gesellschaftsrelevanten Themen und vor allem Interesse auf diesem Gebiet in einem Agenturumfeld zu arbeiten

Grundlegende Kenntnisse zu CR und Nachhaltigkeitsthemen, möglichst mit Fokus auf Unternehmen

Belastbarkeit, Engagement und Flexibilität

Fließende Englischkenntnisse und Erfahrung in den gängigen MS-Office Programmen

Je nach Qualifikation und Vorerfahrungen des Bewerbers/ der Bewerberin können wir eine ergänzende Weiterbildung ermöglichen.

Noch nicht begeistert genug? Außerdem bieten wir Ihnen flache Hierarchien, eine kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildung durch unsere Friends Academy, regelmäßige Teamevents und eine Menge Spaß auch neben der Arbeit. Das nennen wir bei uns “Friends“-Kultur.

So, es ist Zeit Sie kennenzulernen. Sandra Al-Baghdadi freut sich auf Ihre vollständige Bewerbung, inkl. Darstellung Ihrer Vorerfahrungen, Angabe des möglichen Startdatums und einer Gehaltsvorstellung.

KONTAKT:

Scholz & Friends Reputation

z.Hd. Sandra Al-Baghdadi jobs.berlin@s-f.com

Litfaß-Platz 1

10178 Berlin

www.s-f.com/reputation; www.csr-berichte.de