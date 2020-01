CSR NEWS-ticker

akzente Trendmonitor 2020 veröffentlicht

Je turbulenter die Zeiten, desto wichtiger ist es, auch einmal innezuhalten. akzente fragt zum Jahreswechsel: Was ist passiert, was haben wir beobachtet, was könnte daraus werden? Und so starten wir mit einem Trendmonitor in das neue Jahr. In bewährter Form liefert er einen Rückblick auf das vergangene und zugleich einen Blick auf die Trends des kommenden Jahres. Eines wird beim Rückblick wie beim Ausblick klar: Umbruch findet statt! >> Weitere Infos

Die Umwelt im Fokus – Nichtfinanzielle Berichterstattung im DAX 30

Im zweiten Jahr der Berichterstattungspflicht nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) offenbart sich ein zunehmender Einfluss zivilgesellschaftlicher Debatten auf die nichtfinanzielle Rechenschaftslegung deutscher Unternehmen. Einzelne Unternehmen des DAX 30 positionieren sich als Vorreiter des Übergangs hin zu CO 2 -neutralem Wirtschaften und streben anspruchsvolle Klimaschutzziele an. Im Rahmen der Studie „Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz im DAX 30. Die praktische Ausgestaltung der nichtfinanziellen Berichtspflicht – Fokusthema Umwelt“ von der Kirchhoff Consult AG und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde die gesetzliche nichtfinanzielle Berichterstattung der DAX 30-Unternehmen mit dem Fokusthema Umwelt eingehend analysiert. >> Weitere Infos

Edeka im WWF-Palmölcheck

Der aktuelle Palmöl-Check der Naturschutzorganisation WWF International (World Wide Fund For Nature) bestätigt die EDEKA-Einkaufspolitik für Palmöl: In der Kategorie der Supermärkte belegt der Edeka-Verbund im internationalen Vergleich Platz 2 aller befragten Unternehmen aus Industrie und Handel. „EDEKA und Netto setzen sich bereits seit 2012 dafür ein, dass Palmöl nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch und sozialverträglich erzeugt wird“, so Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation EDEKA-Zentrale in Hamburg. >> Weitere Infos zum WWF-Palmölcheck

Expo 2020 Dubai: Leben verbessern, den Planeten erhalten

Die Weltausstellung Expo 2020 in Dubai findet vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021 zum ersten Mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ werden insgesamt 190 Staaten ihre innovativsten und kreativsten Projekte in Dubai vorstellen und damit Millionen von Besuchern inspirieren, von denen mehr als 70 Prozent aus dem Ausland erwartet werden. Der Deutsche Pavillon Campus Germany wird ein der Zukunft zugewandter, optimistischer Ort des Wissens, des Forschens und der Begegnung – rund um das Thema Nachhaltigkeit. expo2020germany.de

