Förderprojekt für eine lebenswerte Um-Welt

Dibella hat das einzigartige Pilotprojekt „Clean and Green Village“ in Indien initiiert.

Bocholt (Partnermeldung) – Das Projekt setzt sich für Abfall-Recyclingkonzepte und eine saubere Natur in den Anbaugebieten der Bio-Baumwolle ein. An der über die GoodTextiles Stiftung ausgeführten Initiative können sich Unternehmen beteiligen, die sich in den ländlichen Gebieten Indiens für Umwelt-Bildung engagieren wollen.

„Hierzulande ist die Straßenreinigung, die Entsorgung von Müll, die Trennung von Abfällen und das Recycling von Wertstoffen ein funktionierendes System. Insbesondere in den ländlichen Regionen Indiens, dem Ursprungsland unserer Bio-Baumwolle, fehlen solche Strukturen jedoch komplett, weshalb Plastikabfälle dort ein großes Problem sind“, berichtet Michaela Gnass, CSR-Managerin von Dibella. „Bei der Dibella- Unternehmerreise im Winter 2018 zu den Ursprüngen unserer Bio-Baumwolle fielen uns Berge von zerrissenen Plastiktüten, eingedrückten Einwegflaschen und zerfetzten Kunststofffolien auf. In der Regenzeit sammelt sich darin Wasser – eine Brutstätte für Insekten, die schwere Krankheiten wie Malaria übertragen können. Darüber hinaus werden die Abfälle teilweise unter beißender Rauchentwicklung verbrannt oder durch heftige Monsunregen weggespült. Jede dieser Methoden ist schädlich für Mensch und Umwelt, weshalb wir über die GoodTextiles Stiftung das Förderprojekt „Clean and Green Village“ ins Leben gerufen haben.“

In Kreisläufen gedacht

Das erste Projekt dieser Art ist in den Distrikten Adilabad und Asifabad gestartet, wo Experten der Chetna-Kooperative ganze Dorfgemeinschaften schulen und die Bewusstseinsbildung für eine saubere Umwelt fördern. Außerdem entwickeln sie mit den Bewohnern Möglichkeiten der Rohstoffsammlung und des Recyclings: Neben der Wiederverwendung von unbeschädigten Plastikflaschen zur hygienischen Aufbewahrung von Trinkwasser sollen vorhandene Ressourcen bestmöglich wiederverwendet, gesammelt und recycelt werden. Mit der Kreislaufführung sollen gleichzeitig neue Einkommensmöglichkeiten geschaffen werden, was den Familien der Bio-Baumwoll-Farmer zugutekommt.

Beteiligungsmodell für die Zukunft

„Nach den ersten Schulungen durch Chetna setzen sich insbesondere Kinder und Jugendliche mit besonderem Elan für eine saubere, lebenswerte Umwelt in ihrem Dorf ein“, hat Michaela Gnass bemerkt. „Allerdings fehlen der Kooperative aktuell die finanziellen Mittel, um das Projekt auf eine breitere Basis zu stellen und auf umliegende Dörfer auszuweiten. Mit dem Förderprojekt „Clean and Green Village“ unterstützen wir die Initiative und bieten Sponsoren die Möglichkeit, sich über die GoodTextiles Stiftung daran zu beteiligen. Durch ein gemeinschaftliches Engagement entsteht in den Bio- Baumwollanbaugebieten eine müllfreie Landschaft. Außerdem werden Bildungsinitiativen für die Farmer in der Region gezielt gefördert und damit langfristig ein neues Bewusstsein im weitsichtigen Umgang mit Ressourcen geschaffen.“

Das Projekt „Clean and Green Village“ finanziert sich durch Spendengelder und die Unterstützung von Umweltorganisationen. Wer es unterstützen möchte, kann es mit einer Spende an die GoodTextiles Stiftung fördern:

Spendenkonto GoodTextiles Stiftung:

Volksbank Bocholt eG

IBAN DE39 4286 0003 0274 7722 00 SWIFT-BIC: GENODEM1BOH