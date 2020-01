Bessere Tierhaltung: Niedersachsen schlägt Sondersteuer vor

Osnabrück (afp-csr news) – Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat eine Sondersteuer zur Finanzierung besserer Tierhaltungsbedingungen angeregt. Andernfalls würden die Landwirte auf den Mehrkosten für mehr Tierwohl sitzenbleiben, sagte die Ministerin der “Neuen Osnabrücker Zeitung” vom Montag. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (ebenfalls CDU) wies den Vorschlag zurück. Sie beharrt auf dem staatlichen Tierwohlkennzeichen und damit einer Verbraucherbeteiligung an den Kosten. Dazu verspricht sie staatliche Förderung.

“An der Ladenkasse, das wissen wir, wird es freiwillig nicht bezahlt. Da brauchen wir gar nicht drauf zu setzen.” Deswegen werde das von der Bundesregierung geplante freiwillige Tierwohllabel auch keinen Durchbruch bringen, sagte Otte-Kinast der Zeitung. “Wir brauchen vermutlich eine Sondersteuer.”

Die CDU-Politikerin sprach sich dabei aber ausdrücklich gegen eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch aus. “Bei der Mehrwertsteuer lässt sich nicht festschreiben, wohin die Mehreinnahmen fließen sollen. Das Geld muss aber beim Bauern ankommen.” Otte-Kinast sagte, sie könne den Unmut der Landwirte verstehen. “Wir müssen sagen, wie die Ställe der Zukunft aussehen sollen.” Diese Entscheidung sei 2020 nötig. “Da erwarte ich Ergebnisse von der Bundesregierung. Sonst fördern wir weiter Politikverdrossenheit.”

Unterstützung erhielt Otte-Kinast von ihrem Ressortkollegen in Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD). Er verwies in der “NOZ” auf ein Gutachten des Agrarbeirats der Bundesregierung, wonach eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung Mehrkosten von drei bis fünf Milliarden Euro verursachen würde. “Gesellschaft und Staat sind also gefordert, die Mehrkosten über einen längeren Zeitraum des Übergangs verlässlich zu finanzieren”, sagte Backhaus der Zeitung. Das könne “gegebenenfalls auch neue Steuereinnahmen” bedeuten. Aber auch andere Lösungen seien denkbar.

Klöckner erklärte, für die Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen müsse es Unterstützung für die Bauern geben. Dafür brauche es einen “Mix aus staatlichen Förderinstrumenten und einer Verbraucherbeteiligung an den Kosten, wie dem Tierwohlkennzeichen”. Das Label mache Produkte, die nachprüfbar und kontrolliert für mehr Tierwohl stünden, für den Verbraucher auf den ersten Blick erkennbar. “Das erklärt ihnen auch, warum sie mehr kosten.” Dänemark habe mit diesem Weg bereits eine Marktdurchdringung von 20 Prozent.

Die Ministerin bekräftigte, die Regierung werde Umbauten von Ställen für mehr Tierwohl finanziell fördern. Über “weitere Wege und Instrumente” diskutiere das von ihr eingesetzte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. “Mit breiter Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen entwickeln wir hier die Ställe der Zukunft, die Ökonomie, Ökologie und ein Mehr an Tierwohl bestmöglich miteinander verbinden sollen.”

Der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Werner Schwarz, betonte, dass es nach wie vor bau- und umweltrechtliche Hürden gebe, wenn Landwirte Ställe tiergerecht umbauen wollten. Dies verhindere Investitionen zusätzlich. Er forderte einen “nationalen Deal für die Tierhaltung”.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass der Rechtsetzungsprozess für das freiwillige Tierwohllabel Mitte 2020 abgeschlossen wird. In der Begründung des Gesetzgebungsvorhabens heißt es – entgegen der Position der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin -, Verbraucher seien “grundsätzlich bereit”, mehr Geld für Fleisch auszugeben, “wenn sie glaubhaft davon ausgehen können, dass bei der Erzeugung dieser Lebensmittel Tierschutzstandards eingehalten wurden”. Niedersachsen war im September mit einem Antrag zur Einführung eines verpflichtenden Tierwohllabels im Bundesrat gescheitert.